Son Dakika: Halayda ölüme meydan okudular
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Son Dakika: Halayda ölüme meydan okudular

Son dakika gündem haberi: Halayda ölüme meydan okudular Bursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

16.08.2020 03:09 | Son Güncelleme: 16.08.2020 03:13

Halayda ölüme meydan okudular

BURSA - Bursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular

Bursa'da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Yaklaşık 500 kişi, korona virüs kuralını hiçe saydı. Düğüne katılan 100 kişi el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler, tepki gösterdi.

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Son Dakika: Halayda ölüme meydan okudular

Kaynak: İHA

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