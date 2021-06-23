HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN YOUTUBER BAKHSHALİYEV, İFADE VERDİ

BAĞCILAR'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu kurgu çıkan Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev (21) 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan yargılandığı davada hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine adliyeye gelerek, ifade verdi.

BAĞCILAR'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu kurgu çıkan Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev (21) 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan yargılandığı davada hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine adliyeye gelerek, ifade verdi. Bakhshalıyev, kendisini "Kesinlikle kimseyi aşağılama kastım yoktu" diyerek savundu.

Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına katılmadı. Mahkeme de sanık Bakhshaliyev hakkında 'yargılamadan kaçtığı' gerekçesiyle, savunması alınıp serbest bırakılmak üzere yakalama kararı çıkarttı.

"KESİNLİKLE KİMSEYİ AŞAĞILAMA KASTIM YOKTUR"

Bakhshaliyev, bugün avukatı Hüseyin Dağ ile birlikte Bakırköy Adliyesi'ne gelerek, ifade verdi. 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan Bakhshalıyev, "Kesinlikle kimseyi aşağılama kastım yoktu" diyerek, şunları söyledi: "Sosyal medyada içerik üretiyorum ve bunları da paylaşıyorum. Mendilci çocuklarla ilgili video çekelim, insanlar da onları görünce yardımcı olsunlar diye farkındalık oluşturalım dedik. Bunun için göze hitap edecek birini bulalım diye araştırıyorduk. O sırada mağdurun ailesi beni buldu. Çocuklarının bir ajansta kayıtlı olduğunu ve böyle bir rol yapabileceğini söyledi. Bu nedenle bu çocukla bir video çekip, Youtube'da yayınladık. Bir anda çok kişi videoyu izledi, birçok yorum yapıldı, ben de bunun bir kurgulama olduğunu kendi videomda açıkladım. Ancak ne olduysa yetkililer araya girince bir şeyler oldu ve olay bu aşamaya geldi. Kurgu olduğunu söyledim, bunu açıklayan bir videoda yayınladım. Mağdur kişinin ailesi müşteki olarak geçmiş ama biz o aileyle görüşüyoruz, en baştan beri haber darlar, şikayetçi de olmamışlardı. Kesinlikle kimseyi aşağılama kastım yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum." Mahkeme, ifadesi alındıktan sonra Fariz Bakhshalıyev hakkında çıkartılan yakalama emrini kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı