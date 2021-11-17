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Son Dakika | Hakkında 45 suçtan arama kararı bulunan kişi Ordu'da yakalandı

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Son Dakika | Hakkında 45 suçtan arama kararı bulunan kişi Ordu'da yakalandı

Son dakika haberler: Ordu,'da, hakkında 45 suçtan arama kararı bulunan kişi yakalandı.

GİRESUN (AA) - Ordu,'da, hakkında 45 suçtan arama kararı bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 45 suçtan arama kaydı bulunan ve 2018 yılından beri firari olan M.K'nin yakalanması için Giresun Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Giresun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bulancak Jandarma Komutanlığı ve Ordu JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüpheli, Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Cevizli köyünde gözaltına alındı.

Bulancak Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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