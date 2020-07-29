Son dakika... Hakkı Camii'ni güzelleştiren hizmet Gelen son dakika haberlerine göre Osmangazi Belediyesi, Sırameşeler Mahallesi'nde yer alan Hakkı Camii'ni müştemilatını yenileyip çevresini güzelleştirecek.

Osmangazi Belediyesi, Sırameşeler Mahallesi'nde yer alan Hakkı Camii'ni müştemilatını yenileyip çevresini güzelleştirecek.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilerin dış cephe ve çevre düzenlemelerini yapıyor. Sırameşeler Mahallesi'nde yer alan Hakkı Camii'nin eskiyen abdest alma yerleri, lavaboları ve helalarını yenilemek için çalışma başlatan belediye ekipleri, çevre düzenlemesi de yaparak camiyi yeni bir çehreye kavuşturacak. Yürütülen çalışmalar ile caminin etrafı açılırken, aynı zamanda mahalleye bir de meydan kazandırılmış olunacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki bütün camilere, bakım onarım çalışmaları, bahçe düzenlemeleri, halılarının temizlenmesi ve ek hizmet binalarının yapılması gibi birçok konuda destek verdiklerini söyledi. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mahallelere yapılan yatırımları en önemli hizmetler olarak gördüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Cemaatin bizden cami etrafının açılarak abdesthane ve tuvaletlerin yenilenmesi yönünde talepleri oldu. Vatandaşlarımızın taleplerine kulak vererek camimizin eksikliklerinin giderilmesi için çalışma başlattık. Abdest alma yerleri, lavaboları ve helalarını yenileyeceğiz. Camimizin çevre düzenlemesini de yapacağız. Hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Mahalle sakinleri için hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA