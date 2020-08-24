Son Dakika | Hakkarili yaylacılar elektrik istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Hakkarili yaylacılar elektrik istiyor

Son dakika haberleri: Hakkari'nin 3800 rakımlı Berçelan Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri "Kuzu Kırkma Şenliği"nde elektrik olmadığı için kuzularını ilkel yöntemlerle kırkıyor.

Son Dakika | Hakkarili yaylacılar elektrik istiyor
24.08.2020 23:06 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:10

Hakkari'nin 3800 rakımlı Berçelan Yaylası'nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri "Kuzu Kırkma Şenliği"nde elektrik olmadığı için kuzularını ilkel yöntemlerle kırkıyor.

Hakkari'ye 18 kilometre mesafede bulunan 3800 rakımlı Berçelan Yaylası'nda düzenlenen "Kuzu Kırkma Şenliği"nde besiciler, yaylada elektrik olmadığı için kuzularını halen el makası ile kırkıyor. Havaların soğumaya başladığı yaylada elektrik, su ve lavabonun olmaması yaylacıların işlerini biraz daha zorlaştırıyor.

Yaylada kuzularını kırkan Lokman Aksu, Berçelan Yaylası'nda hayvancılıkla uğraştıklarını ve her yıl geleneksel olarak kuzu kırkma şenliği düzenlediklerini söyledi. Aksu, "Yüzyıllardır bu yaylaya geliyoruz. Yayla hayatımız teknolojiye rağmen her yıl biraz daha zorlaşıyor. Bugün burada kuzu kırkma şenliğimiz var. Maalesef yaylamız şehir merkezine yakın olmasına rağmen elektriğimiz yok. Bu yüzden kuzularımızı el makaslarıyla kırkıyoruz. Makaslar sivri olduğu için de istemsiz kuzularımızı yaralıyoruz. Hayvanlar bu nedenle acı çekiyor. Eğer yaylamızda elektrik olsaydı kuzularımızı elektrikli makineyle kırkardık. Bu zaman kaybımıza da neden oluyor. Hem kırktığımız yünler elimizde kalıyor. Artık yün ne alınıyor ne de satılıyor. Buradaki en temel sorunumuz elektrik. Ayrıca yollarımız çok berbat. Yaylada suyumuz ve lavabolarımız da yok. Yetkililerden bu sorunlarımızın giderilmesini istiyoruz" diye konuştu. - HAKKARİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Ekonomi
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Dünya
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Magazin
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor 3. Sayfa
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor
Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü
Eşini aldatan ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında başka bir kadınla öpüştü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Felaket bölgesindeki Soylu, bir yanlışı düzeltti: Giresun'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Fatih Dönmez Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Saylak Şeyma Subaşı Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Fuat Çapa Caner Erkin Gökhan Gönül
Daha Fazla Sel İzmir Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Son Dakika | Hakkarili yaylacılar elektrik istiyor - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 23:16:43. #1.14#
title