Son dakika... Hakkari Valiliğinden "Askeri Yasak Bölge" açıklaması Açıklaması
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Son dakika... Hakkari Valiliğinden "Askeri Yasak Bölge" açıklaması Açıklaması

01.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:13
Son dakika... Hakkari Valiliğinden

Son dakika gündem haberine göre Hakkari Valiliğinden, Derecik ilçesindeki 1216 rakımlı Tepe Üs Bölgesi ile sınır hattı arasında kalan "Askeri Yasak Bölge"de tespit edilen 6 kişinin, bölgeden uzaklaşmaları için yapılan ikaz esnasında çıkan arbedede havaya ikaz ateşi açıldığı ve bir kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili adli...

Hakkari Valiliğinden, Derecik ilçesindeki 1216 rakımlı Tepe Üs Bölgesi ile sınır hattı arasında kalan "Askeri Yasak Bölge"de tespit edilen 6 kişinin, bölgeden uzaklaşmaları için yapılan ikaz esnasında çıkan arbedede havaya ikaz ateşi açıldığı ve bir kişinin hafif yaralandığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 30 Aralık 2020'de saat 13.00 sıralarında Derecik ilçesi Samanlı bölgesinde sınırı korumakla görevli 1216 Rakımlı Tepe Üs Bölgesi ile sınır hattı arasında kalan "Askeri Yasak Bölge" içinde 6 kişinin görüldüğü belirtildi.

Görevli personel tarafından sınıra ve üs bölgesine yakınlığı nedeniyle olası fotoğraf çekme veya kaçakçılık gibi sınır güvenliğini tehdit eden olayların engellenmesi maksadıyla kişilere bölgeden uzaklaşmaları yönünde ikazda bulunulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin mukavemet etmesi neticesinde yaşanan arbede esnasında havaya ikaz ateşi açıldığı kaydedildi.

Olayın ardından Reşit Ekinci'nin (26) hafif yaralandığı ve tedavisi için sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan muayenesinde yara bölgesinde şişlik, cilt altında 3 milimetrelik çok sayıda lezyonun dikkat çektiği ve küçük metalik yabancı cisimlerin lehine değerlendirmelerin yapıldığı ifade edilmiştir. Ayakta tedavisi yapılmasına müteakip taburcu edilmiş, olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olay, 30 Aralık 2020 tarihinde sınır hattında Askeri Yasak Bölge içinde gerçekleşmiş olup, bölgenin piknik alanı olmadığı açıktır. Zaman ve mekan açısından, Hakkari HDP Milletvekilinin 'piknik iddiası' doğru olmayıp, olay yukarıda açıklandığı şekildedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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