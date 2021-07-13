Son Dakika | Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı
Son dakika haberler: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı
HAKKARİ - Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hasan Cevher'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mimar Kaya