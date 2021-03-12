Son Dakika | Hakkari Emniyeti'nden terörün finans kaynağına büyük darbe
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Son Dakika | Hakkari Emniyeti'nden terörün finans kaynağına büyük darbe

12.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:24
Son Dakika | Hakkari Emniyeti'nden terörün finans kaynağına büyük darbe

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet " dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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