Son Dakika | Hakkari Emniyeti'nden terörün finans kaynağına büyük darbe
12.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:24
Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet " dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı