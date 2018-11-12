Hakkari'deki Patlamada Yaralanan Mehmetçiklerden Sevindiren Haber: 18 Askerimiz Taburcu Edildi

Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkâri Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18'i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir. Yaralı 8 kahraman silah arkadaşımızın tedavilerine ise devam edilmektedir."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN YARALI ASKERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan Süngü Tepe Üssü'nde yaşanan patlamada yaralanan 25 askerden 18'inin taburcu edildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hakkâri Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen kazada yaralanan 26 kahraman silah arkadaşımızdan 18'i bu akşam itibarıyla tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilmiştir. Yaralı sekiz kahraman silah arkadaşımızın tedavilerine ise devam edilmektedir."