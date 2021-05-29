Son Dakika | Hakkari'de terörle işbirliği şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı
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Son Dakika | Hakkari'de terörle işbirliği şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı

Son Dakika | Hakkari'de terörle işbirliği şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de terör örgütü işbirlikçisi olduğu şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de terör örgütü işbirlikçisi olduğu şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından geçmiş tarihlerde yakalanan/teslim olan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhislerine dayalı olarak çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında, 28 Mayıs 2021 günü Hakkari ili merkez, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü işbirlikçisi olduğu tespit edilen 6 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde eş zamanlı olarak arama faaliyeti yapılmış ve 5 işbirlikçi şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca Şemdinli ilçesinde 17 Eylül 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen 2 ceset gömülü vaziyette ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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