Son dakika... Hakkari'de, teröristlere ait mühimmat ele geçirildi Son dakika haberi: HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik'in Yeşilova köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, teröristlere ait sığınak tespit edildi. Sığınakta 6 RPG 7 antitank roketatar mühimmatı, 10 kilogram TNT ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP), el telsizi, 4 EYP düzeneğinde kullanılan dörtlü pil bloku, 1 EYP düzeneğinde kullanılan sekizli pil bloku, EYP düzeneği ateşleyicisi, basma düzenekli EYP, EYP ile tuzaklanmış top mühimmatı, 400 metre bakır kablo, 20 metre elektrikli kablo, 2 hilti kutusu, 6 çeşitli boyutlarda hilti ucu ve pense ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA