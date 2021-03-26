Son dakika! Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Son dakika! Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Son dakika! Hakkari'de terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Son dakika gündem haberi... Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

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Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde 5 haftadır cuma günleri bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığına yürüdü.

Eşinin kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, Hakkarili anne ve kadınlar olarak çocuklarına seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini, yüreği yanık annelerin sayesinde çocuklarını terör örgütünün elinden kurtaracaklarını söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini ve terörün son bulması gerektiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır. Buradan çağrımızdır; bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz, bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Ayrıca HDP'ye açılan kapatma davasını duyduk ve çok sevindik. Canı gönülden destekliyoruz. İnşallah kapanır da evlatlarımız bize geri döner. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafsız ve bağımsız adaletine sonuna kadar güveniyoruz. Adaletin bir an önce yerine geleceğine inanıyoruz."

Kızı dağa kaçırılan Reşit Koç da evladının 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü, o zamandan beri büyük hasret çektiklerini dile getirdi.

Bu süreçte birçok zorluklar yaşadıklarını ve kızından haber alamadığını anlatan Koç, "Biz de çocuğumuz için bu eylemi yapıyoruz, başka bir amaçla gelmiyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımız dönünceye kadar bu eyleme devam edeceğiz. Hiç vazgeçmeyeceğiz. Adalete, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, polise, askere güveniyoruz. İnşallah evladımız geri gelecek ve bir gün kavuşacağız." diye konuştu.

Aileler, açıklamanın ardından terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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