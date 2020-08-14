Son dakika! Hakkari'de şehit polisler için mevlit okutuldu Son dakika haberi: Hakkari'de, Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için mevlit okutuldu.

Hakkari'de, Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için mevlit okutuldu. Hacı Sait Camisi'nde düzenlenen programda şehit polisler Adnan Kısar ve Osman Gül için dua edildi. Programın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu. Programa, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA