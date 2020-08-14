Son dakika! Hakkari'de şehit polisler için mevlit okutuldu
Son dakika haberi: Hakkari'de, Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için mevlit okutuldu.
14.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:00
Hakkari'de, Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için mevlit okutuldu.
Hacı Sait Camisi'nde düzenlenen programda şehit polisler Adnan Kısar ve Osman Gül için dua edildi.
Programın ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Programa, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA