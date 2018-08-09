Son Dakika! Hakkari'de Mehmetçik'e Havan Saldırısı: 1'i Ağır 6 Askerimiz Yaralandı
Son dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı Üs Bölgesinde askerlerimize havan toplu saldırı düzenlendi. 1'i ağır 6 Mehmetçik yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.
IRAK'IN KUZEYİNDEN HAVANLI SALDIRI DÜZENLENDİ
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak'ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
1 ASKERİ PERSONEL AĞIR, 5 ASKERİ PERSONEL HAFİF YARALANDI
Saldırı sonucu 1 askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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