Hakkari'de görev sırasında kaza geçiren Uzman Çavuş, 5 gün sonra şehit oldu
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Hakkari'de görev sırasında kaza geçiren Uzman Çavuş, 5 gün sonra şehit oldu

Hakkari'de görev sırasında kaza geçiren Uzman Çavuş, 5 gün sonra şehit oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, görevdeyken ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (34), doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün sonra şehit oldu.

HAKKARİ'de, görevdeyken ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın (34), doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün sonra şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Günaydın ile ilgili başsağlığı mesajı paylaştı.

Hakkari'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın, görev başında ayağı kayıp suya düşen ve boğulma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldı. Günaydın, hastanedeki 5 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Akar, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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