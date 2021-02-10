Son dakika: Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelle 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personelin (129 operasyonel tim) görev aldığı ifade edildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı