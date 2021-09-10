Son dakika! Hakkari'de, çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürüyor

HAKKARİ'de, Pkk'lı teröristler tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi, 16'ncı haftada 7 ailenin katılımıyla devam etti. Aileler adına açıklama yapan Leyla Çiftçi, "Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hakkari'de, çocukları PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü ve basın açıklaması, 16'ncı haftada, 7 aileyle devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganı attı. HDP'liler ise eylemi, yüksek sesle müzik çalıp bastırmaya çalıştı. Polis, HDP il binası önünde geniş güvenlik önlemi alırken, aileler parti binasında çalınan müzik sesine tepkilerini dile getirdi.Aileler adına açıklama yapan Leyla Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz" dedi.