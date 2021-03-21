Son dakika: Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi
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Son dakika: Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

21.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:21
Son dakika: Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

Son dakika haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, antitank roketatar mühimmatı bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, antitank roketatar mühimmatı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün icra edilen "Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu Konur-2 Operasyonu" kapsamında Şemdinli ilçesi Konur köyü Gülkan Deresi mevkisinde arama yapan ekipler, kayalıkların arasında 40 milimetre çapında antitank roketatar mühimmatı ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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