Son dakika! Hakkari'de ağaçta mahsur kalan kediyi hastane personeli kurtardı - Haberler
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Son dakika! Hakkari'de ağaçta mahsur kalan kediyi hastane personeli kurtardı

Son dakika! Hakkari'de ağaçta mahsur kalan kediyi hastane personeli kurtardı
AA / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hakkari'de tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki güvenlik görevlilerince kurtarıldı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki güvenlik görevlilerince kurtarıldı.

Dağğöl Mahallesi'nde köpeklerin saldırdığı kedi, Hakkari Devlet Hastanesi bahçesindeki ağaca tırmandı.

Ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi, hastanenin güvenlik görevlileri kurtardı.

Görevliler, sıcak bir yere götürdükleri kediyi besledikten sonra yaşam alanına bıraktı.

AA / Hikmet Temeş - Son Dakika Haberleri

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