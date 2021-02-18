Son dakika: Hakkari'de, 2 operasyonda 23 kilo eroin ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre HAKKARİ merkez ve Derecik ilçesinde, polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, arazide çuvallar içinde ve durdurulan araçta toplam 23 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ merkez ve Derecik ilçesinde, polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, arazide çuvallar içinde ve durdurulan araçta toplam 23 kilo 300 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin kontrol noktasında yol denetim yaptı. Kontrol sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 4 lastiğin jantlarına gizlenen 12 kilo 800 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

Ayrıca jandarma ekiplerince Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünün Aydınlık mezrasında, arazi arama- tarama faaliyeti sırasında, batı illerine sevk edilmek üzere çuvallarla araziye gizlenen 10 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan