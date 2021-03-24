Son Dakika | Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı
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Son Dakika | Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

24.03.2021 09:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:02
Son Dakika | Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

Son dakika haberi: Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Çukurca karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Çukurca karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hakkari-Çukurca karayolunun 56. kilometresinde bulunan Kasran mevkiindeki menfez ise sel nedeniyle hasar gördü. Yolu açmak için Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Karayoluna yer yer kaya parçalarının düştüğünü belirten yetkililer, ekiplerin zaman zaman müdahalede bulunduğunu ifade ettiler. - HAKKARİ

Son Dakika | Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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