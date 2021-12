Son dakika... Haiti'deki patlamada can kaybı sayısı 90'a yükseldi

Haiti'de akaryakıt tankerinin patlaması sonucu can kaybı sayısı 90'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haiti'nin Cap Haitien şehrinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucunda ağır yaralananların hayatını kaybetmesi nedeniyle can kaybı sayısı 90'a yükseldi. Haiti'de 14 Aralık'ta meydana gelen patlamada en son 75 can kaybının açıklandığı faciada can kaybı sayısı 90'a yükselirken, sayının artacağı tahmin ediliyor. Cap Haitien Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor, dün yaptığı açıklamada meydana gelen patlama sonucu can kaybının 90'a yükseldiğini doğrularken, hastanelerde tedavi gören ağır yaralı sayısının can kaybını arttırabileceğini söyledi.

Görgü tanıkları, tanker patlamasının ardından araç alev topuna dönmeden bölgede bulunanların dökülen benzini toplamak için olay yerine koştuğunu ve yangındaki can kaybının bu nedenle de daha fazla olduğunu söyledi. Haiti Başbakanı Ariel Henry, patlamada hayatını kaybedenler için düzenlenecek olan ulusal cenaze töreninin bugün ana katedralde yapılacağını açıkladı. - CAP HAITIAN

