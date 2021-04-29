Son dakika... Haiti'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı
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Son dakika... Haiti'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı

Son dakika... Haiti'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Haiti'de bir otobüs ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Haiti'de bir otobüs ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Kaza, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in kuzeybatısında yer alan sahil kasabası Arcahiae'de meydana geldi.

Yetkililer, görgü tanıklarının ifadelerine göre, Port-au-Prince'den Saint-Marc'a giden bir minibüsün, önündeki aracı sollarken karşı yönden gelen otobüsle çarpıştığını bildirdi.

Kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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