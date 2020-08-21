Son Dakika: Hafter, Libya petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının geçici olduğunu duyurdu
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Son Dakika: Hafter, Libya petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının geçici olduğunu duyurdu

Son dakika habere göre Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aylardır ülke petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının, halkın elektrik kesintisi sorununu çözmek için geçici olarak alındığını ve sadece depolarda bekleyen petrol için geçerli olduğunu duyurdu.

Son Dakika: Hafter, Libya petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının geçici olduğunu duyurdu
21.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:15

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aylardır ülke petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının, halkın elektrik kesintisi sorununu çözmek için geçici olarak alındığını ve sadece depolarda bekleyen petrol için geçerli olduğunu duyurdu.

Hafter'in sözcülüğünü yapan Ahmed el-Mismari, El-Hades televizyonuna yaptığı açıklamada, "Alınan karar, dolu olan depolardaki petrolün ihraç edilmesi yönündedir. Petrol sahalarında yeniden üretim yapılmasını ve limanlardan ihraç edilmesini kapsamamaktadır. Yalnızca depo ve limanlarda önceden hazır bekleyen petrol için geçerlidir." diye konuştu.

Kararın, ülkenin doğusundaki elektrik kesintisi sorununu durdurmak için alındığını kaydeden Mismari, petrol tesislerinin neden kapalı tutulduğuna ilişkin soruya ise "Bilmiyorum, petrol üretimi konusunda benim bilgim yok." yanıtını verdi.

Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı milis grubunun lideri Naci el-Mağribi, salı günü yaptığı açıklamada, "Libyalıların, hayatın pek çok alanında yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının korunması için Hafter'in liman ve tesislerin yeniden açılması talimatı verdiğini" söylemişti.

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyor.

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının ülkeye verdiği 208 günlük zararın 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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