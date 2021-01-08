Son dakika! Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
08.01.2021 21:38 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:42
Son dakika gündem haberi... Sıhhiye Meydanı'nda alınan güvenlik önlemleri Polis ekiplerinin kontrol noktası Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması Uygulama noktasından geçiş yapan araçlar ANKARA - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.
Sıhhiye Meydanı'nda alınan güvenlik önlemleri
Polis ekiplerinin kontrol noktası
Polis ekiplerinin denetimlerde bulunması
Uygulama noktasından geçiş yapan araçlar ANKARA - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu