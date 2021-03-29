Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?
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Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

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Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı sonrası yeni yasaklar neler?

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29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısısonrası yeni yasak var mı? Kafeler saat kaça kadar açık? 29 Mart Kabine toplantısı kararları! Kafeler kapanacak mı? Restoranlar kafeler tekrardan kapanacak mı?

Dilek Ulusan
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