Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı sonrası yeni yasaklar neler?