Son Dakika! Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olmayacak
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Son Dakika! Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olmayacak

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu dün İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi ile yanıt bulmuştu ancak flaş bir gelişme yaşandı.

Son Dakika! Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olmayacak
05.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:51

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu dün İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi ile yanıt bulmuştu ancak flaş bir gelişme yaşandı. Vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma yasağına gösterdiği tepki nedeniyle karar yeniden değerlendirildi.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı!

Türkiye koronavirüs tablosu günden güne iyiye gidiyor, koronavirüsten iyileşenlerin sayısı artıyor, ölümler azaldı. Maske + sosyal mesafe kuralı hayati önem taşırken, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu hafta da (5 Haziran - 7 Haziran) sokağa çıkma yasağı uygulanacaktı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van) ve Zonguldak, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il olarak belirtilmişti. Ancak son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasını anlamsız bulan vatandaşların tepkisi üzerine karar yeniden değerlendirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmayacağını açıkça söyledi.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 5, 2020

Cumhurbaşkanı'ndan Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması

Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı tarafından Twitter üzerinden paylaşılan mesajın tamamı şöyle oldu: "Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum." şeklinde oldu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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