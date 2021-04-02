Son dakika! Hafta sonu fırınlar açık mı? 3-4 Nisan hafta sonu fırınlar açık mı?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması hakkında yapılan açıklama sonrası yasakların uygulanış şekli netleşti. İllere göre ve risk durumlarına göre değişkenlik gösteren yasak kapsamında çeşitli ilerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, 3-4 Nisan Hafta sonu fırınlar açık mı?

Hafta sonu fırınlar açık mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dakika haberleri ve son dakik açıklamaları ile vatandaşların merakı artarken Son dakika! Hafta sonu fırınlar açık mı? 3-4 Nisan hafta sonu hafta sonu fırınlar açık mı?

3-4 NİSAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Düşük ve orta riskli iller:

Düşük ve orta riskli illerde yani mavi ve sarı renk kodlu illerde, hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yüksek risk grubu:

Yüksek risk grubunda yer alan yani turuncu renk kodlu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasında olacak ve cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar günü boyunca uygulandıktan sonra pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Şırnak.

ORTA RİSKLİ İLLER

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

* Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

* Hafta sonlarında düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

* Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

* Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?

* Uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında daha önce illere gönderilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

* Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

* Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

* Online sipariş firmaları da Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.