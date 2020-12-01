Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Saat kaçta? Hangi saatlerde?
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Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Saat kaçta? Hangi saatlerde?

01.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:18
Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Saat kaçta? Hangi saatlerde?

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki hafta içi sokağa yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Saat kaçta?

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre sokağa çıkma yasağının kapsamı genişletildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki hafta içi sokağa yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Saat kaçta? Hangi saatlerde? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkabilecek mi? İşte 1 Aralık itibariyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BU AKŞAM KISITLAMA VAR MI?

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 4 Aralık Cuma 21.00'de başlayacak 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek. Bu uygulama her hafta sonu devam edecek. Ayrıca yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi de saat 21.00 - 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması bu akşam 1 Aralık Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI KİŞİLER İÇİN YENİ KISITLAMA

Son dakika: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Saat kaçta? Hangi saatlerde?

Alınan karara göre 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmaları kısıtlandı.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir). Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

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