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Son dakika: Hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Hafriyat kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kiraz Yolu Caddesi Şehit Ali Dereli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz yönünden Ödemiş istikametine seyir halinde olan Celal Dönmez (27) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan G.G. idaresindeki 06 AZ 0377 plakalı hafriyat kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden Celal Dönmez'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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