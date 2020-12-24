Son Dakika | Hafriyat atıkları geri kazanılacak
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Son Dakika | Hafriyat atıkları geri kazanılacak

24.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:23
Son Dakika | Hafriyat atıkları geri kazanılacak

Son dakika haberleri... Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği duyarlılığı, uyguladığı yeni projelerle desteklemeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye gösterdiği duyarlılığı, uyguladığı yeni projelerle desteklemeye devam ediyor. Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi ile inşaat atıkları gibi malzemeler dolgu malzemesi olarak geri kazanılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamındaki geri kazanım tesisi ile yeşile katkı sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi çevreye verdiği önemi uygulamaya geçirdiği projelerle göstermeye devam ediyor. Çevreci projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılında açmış olduğu hibe Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı'na (ÇEDEP) 'Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz' projesi ile başvuruda bulunmuştu. Afyon, Kütahya, Uşak ve Manisa illerinin yer aldığı TR33 bölgesinde 61 proje başvuru yapılmış olup 41 proje başarılı sayıldı. Bu 41 projeden 19 asil 22 yedek proje belirlenmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyesi TR33 Bölgesinde 83,5 puanla 5. asil sırada, Manisa genelinde 2. sırada hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında, Yunusemre ilçesi, Emlakdere Mahallesi'nde bulunan Kersen Hafriyat depolama alanına kırma eleme makinelerinin indirilme işlemi gerçekleştirildi. Tesis hazırlıkları devam ederken kurulan makineler için deneme çalışmaları yapıldı.

Tesiste incelemelerde bulundular

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Çevre Koruma Dairesi Başkanı Fatih Öztürk teknik ekipler ile birlikte deneme çalışmalarının yapıldığı tesise ziyarette bulundu. Makinelerin test sürecinde incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde çevreye duyarlı projenin çalışmalarının başladığını hatırlatarak, "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi için makinelerin sahada teslim alınma işlemini gerçekleştirdik. Merkez ilçemizde oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisimize gelerek burada işlemden geçirilecek. İşlem sonucunda tesisten çıkan ürün dolgu malzemesi olarak geri kazanılacak. Elde edilen geri kazanım malzemeleri stabil dolgu malzemesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Tesisimizin Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Son Dakika | Hafriyat atıkları geri kazanılacak
Son Dakika | Hafriyat atıkları geri kazanılacak
Son Dakika | Hafriyat atıkları geri kazanılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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