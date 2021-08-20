Son Dakika | Hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı
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Son Dakika | Hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı

Son Dakika | Hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 1 kilo 935 gram bonzai ile 5 bin 600 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi.

İZMİR'de durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 1 kilo 935 gram bonzai ile 5 bin 600 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Kokuya duyarlı narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 1 kilo 935 gram bonzai ile 5 bin 600 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi. Olayla ilgili, 3 kişi gözaltına alındı.


Son Dakika | Hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı
Son Dakika | Hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı
Son Dakika | Hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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Son Dakika | Hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı - Haberler
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