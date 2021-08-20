Son Dakika | Hafif ticari araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 1 kilo 935 gram bonzai ile 5 bin 600 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi.