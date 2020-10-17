Son dakika... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
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Son dakika... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

17.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Adana'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ceyhan ilçesine bağlı Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette giden sürücülerinin kimlikleri ve plakalı henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken sağlık ekipleri 4 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ölenlerin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Son dakika... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son dakika... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son dakika... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Son dakika... Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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