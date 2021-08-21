Son Dakika | Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı
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Son Dakika | Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BURSA'da içerisinde düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Cem Demirci (32) hayatını kaybetti.

BURSA'da içerisinde düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Cem Demirci (32) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Cem Demirci'nin kullandığı 16 RAM 20 plakalı motosiklet, düğüne geldiği otele giriş yapmak için dönüş yapan Aşır Yıldıran (56) yönetimindeki 16 VM 582 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen Demirci, kanlar içinde yerde kaldı. Hafif ticari araçtaki Serap İlhan (62) ve Serpil İlhan (57) da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza haberini duyunca olay yerine gelen Cem Demirci'nin babası Sami Demirci ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Cem Demirci'nin cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Son Dakika | Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika | Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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