Son Dakika | Hadımköy'de çakarlı araçla terör estiren zanlıya tutuklama talebi Son dakika 3. sayfa haberine göre Hadımköy'de çakarlı araçla terör estiren zanlıya tutuklama talebi İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U., tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hadımköy'de çakarlı araçla terör estiren zanlıya tutuklama talebi

İSTANBUL - İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U., tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hadımköy'de geçtiğimiz günlerde Muhammed Enes U., lüks minübüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesmişti. Aracının önünü kestiği Dadaş Aras'ı yaşanan tartışmanın ardından sırtından bıçaklayan zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgusunun ardından savcılığa ifade veren Muhammed Enes U., "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İHA