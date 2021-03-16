Son Dakika | Haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü

16.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:31

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat hastanede hayatını kaybetti.

Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta ikamet eden Y.Y. ile haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ve haciz memurları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi Y.Y. tabancayla avukat Arslan'ın göğsüne ateş etti.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Nişanlı olan avukat Arslan'ın haziranda dünya evine gireceği öğrenildi.

"Saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin peşindeyiz"

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu, hastaneye giderek bilgi aldı. Eyüpoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşının bugün görevi başında silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu söyledi.

Daha önce de avukatların bu tür saldırılara uğradığına dikkati çeken Eyüboğlu, "Eğer bir ülkede avukatlar kuvvetliyse o ülke vatandaşları haklarına kavuşabilirler. Avukatı sessiz bıraktığınız sürece, sizin hakkınız zayi olmaktadır. Vatandaşımızın bunun bilincinde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Eyüboğlu, bir avukatın asla bulunduğu dosyayla irtibatlandırılamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O avukat sadece görevini yapmak için orada bulunuyordur. Borçlunun içinde bulunduğu durum, o anki pozisyon, bunların hiçbiri görevini ifa etmekten başka hiçbir gayesi olmayan bir avukata saldırmaya, onun hayatına kastetmeye ve onu sevenlerin elinden alma hakkını hiç kimseye vermez. İstanbul Barosu olarak saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin peşindeyiz. Bu işi kararlılıkla sonuna kadar götüreceğiz."

Son Dakika | Haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü
Son Dakika | Haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü
Son Dakika | Haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü
Son Dakika | Haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Deniz Çakır Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:38:07. #1.16#
title