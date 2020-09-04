Son dakika! Habeş Kanyonu turizme kazandırılıyor
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Son dakika! Habeş Kanyonu turizme kazandırılıyor

Son dakika haberine göre Gaziantep'in Araban ilçesindeki Habeş Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor.

Son dakika! Habeş Kanyonu turizme kazandırılıyor
04.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:40

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Habeş Kanyonu, ziyaretçilerini bekliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölge halkı tarafından "Habeş Deresi" olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, 8 bin 650 metre uzunluğuyla sunduğu görsel şölenin yanı sıra dağcılık sporu konusunda iddialı.

Kanyonun içinden akan derenin kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alırken ziyaretçilere suyun derin olan kısımlarında yüzme şansı da tanınıyor.

Tarihi mekanları da ziyaret etme şansı sunan güzergah boyunca, geçmiş dönemlerde insanların konakladığı At Mağarası da gezilebiliyor.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, açıklamada, şehrin ve ülkenin Habeş Kanyonu'ndan haberdar olmadığını ifade etti.

Ancak bölgenin büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kanyon çok bilinmiyor ama büyük bir turizm potansiyeli var. Aynen Rumkale, antik kentler gibi burası da turizm değeri açısından yükselen bir değer olacak. Valimizle beraber çalışma başlattık ve kendi içimizde mutfak çalışmasını da sürdürüyoruz. Geçen hafta bir toplantı yaptık. Buraya turlar nasıl düzenlenir, Rumkale'ye nasıl bağlanır bunları konuştuk. Pandemi sonrası dağcılık yükselen bir değer oldu, turizm trendleri değişti. O yüzden bölgede turizm hareketliliği sağlamak istiyoruz."

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Kaynak: AA

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