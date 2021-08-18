Zümra Nur'un hayatını kaybettiği inşaatın müteahhitinin ifadesi ortaya çıktı
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Zümra Nur'un hayatını kaybettiği inşaatın müteahhitinin ifadesi ortaya çıktı

Zümra Nur'un hayatını kaybettiği inşaatın müteahhitinin ifadesi ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'nde 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'un hayatını kaybettiği inşaatın sahibi müteahhit E.K.'nın ifadesi ortaya çıktı.

BEYLİKDÜZÜ'nde 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'un hayatını kaybettiği inşaatın sahibi müteahhit E.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. E.K.'nın ifadesinde "Küçük kız 2 blok şeklindeki binanın arasından geçerken asansör boşluğuna düşmüş" dediği öğrenildi.

Beylikdüzü'nde annesi Emine Şendur ile parka giden Zümra Nur, eve döndükten sonra apartmanın önünde ortadan kayboldu. Kızının olmadığını fark eden Şendur, polise başvurdu. İhbarla olay yerinde gelen ekipler, Zümra Nur'u apartmanın su dolu asansör boşluğunda baygın buldu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili inşaat sahibi müteahhit E.K.'nin polisteki ifadesi ortaya çıktı. 

"KÜÇÜK KIZ 2 BLOK ŞEKLİNDEKİ BİNANIN ARASINDAN GEÇERKEN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞMÜŞ"

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, söz konusu apartmanı inşaatından sorumlu olarak gösterilen müteahhit E.K. dün yakalayarak polis merkezine götürdü. Karakoldaki ifadesi ortaya çıkan müteahhit E.K'nın, "Olay yerinde bulunan iki blok şeklinde binanın bir bloğunu tamamladım. İkinci kalan binayı ise pandemiden dolayı tamamlayamadım. İkinci binanın yapım aşaması devam ederken, inşaat halindeki binanın çevresinde gerekli önlemleri aldım. Ancak, iki bina arasında kalan ve yapımı devam eden bloğun asansör boşluğu açıktı. Küçük kız 2 blok şeklindeki binanın arasından geçerken asansör boşluğuna düşmüş" şeklinde ifade verdiği ve polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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