Son dakika haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri Ş.T'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında M.Ç, E.K. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 1 kilo 900 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında cezaevi firarisi olduğu tespit edilen A.B. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli A.B'nin kaldığı belirlenen Ereğli-Alaplı kara yolu sahil bandında yapılan aramada ise denizde avlanmada kullanıldığı değerlendirilen 17 patlayıcı dinamit lokumu, 21 fünye ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç, E.K, M.D. ve A.B, Ereğli Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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