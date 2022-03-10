Son dakika haberleri | ZONGULDAK - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Sokak'taki bir iş yerinde M.A. ile G.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu G.A. ile tarafları ayırmaya çalıştığı değerlendirilen S.H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli M.A. gözaltına alındı.