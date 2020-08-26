Son dakika haberleri... Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri... Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
26.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:58

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nazım Durgut'un (55) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Ormanlı köyü Taş Ocağı mevkisinde, kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metreden şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durgut'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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