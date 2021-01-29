Son dakika haberleri | Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
29.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:08
Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil B'ye (60), sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Cemil B, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cemil B, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü