Son dakika haberleri! Zonguldak'ta kokain operasyonu polis kamerasında Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ta kokain operasyonu polis kamerasındaZONGULDAK'ta, Kolombiya bandıralı gemide piyasa değeri 60 milyon TL olduğu değerlendirilen 31 kilo 279 gram kokain ele geçirme anı polis kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta kokain operasyonu polis kamerasında

ZONGULDAK'ta, Kolombiya bandıralı gemide piyasa değeri 60 milyon TL olduğu değerlendirilen 31 kilo 279 gram kokain ele geçirme anı polis kamerasına yansıdı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın en büyük uyuşturucu madde operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Yapılan istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde Kilimli ilçesinde demirli Kolombiya bandıralı gemiye dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda gemi içinde ve dışında arama yapıldı. Narkotik köpeği Dark ile de arama yapılırken, geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen su içindeki tankta piyasa değeri 60 milyon TL olan 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili gemi kaptanıyla birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis ekiplerince havadan ve karadan görüntülendi. Zonguldak Valiliği operasyonla ilgili görüntüleri paylaştı. Görüntülerde narkotik köpeği Dark'ın gemi içinde arama yaptığı ve dalgıçların gemi dışındaki tankı çıkararak uyuşturucu maddeleri karaya çıkardığı görülüyor.

Kaynak: DHA