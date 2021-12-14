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Son dakika haberleri: Zonguldak'ta iki kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta iki kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Zonguldak'ta iki kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta iki kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay gece 02.30 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde yaşandı. Yediği yemeğin ardından fenalaşan 20 yaşındaki O.B. için yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir diğer olay ise 04.50 sıralarında İncivez Mahallesi'nde yaşandı. 28 yaşındaki genç yediği yemeğin ardından sabaha karşı rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen gencin tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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