Son dakika haberleri... Zonguldak'ta demokrasi nöbeti tutuldu Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.

ZONGULDAK'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.

Madenci Anıtı önünde, Zonguldak Valiliği tarafından 'Demokrasi Nöbeti' programı düzenlendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla anıt önünde toplandı. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde amacına ulaşamadan engellendiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik, beraberlik, diriliş ve direniş ruhu doğmuş, aziz milletimiz varlığına, birliğine yönelen tehdidi bertaraf etmek için sokakları doldurmuş, ülkesini, devletini, milletini parçalamaya çalışanlara, darbe heveslilerine büyük bir ders vererek, ülkesine, devletine, milletine milli bir şuurla mermilere karşı durarak canı pahasına sahip çıkmıştır." dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman milletin kararlılığıyla engellendiğini söyledi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasının meydana kurulan ekrandan canlı olarak izlenmesiyle devam etti.

Kaynak: DHA