Son dakika haberleri: Zonguldak'ta bir köyde 88 hanede başlatılan karantina sona erdi
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Son dakika haberleri: Zonguldak'ta bir köyde 88 hanede başlatılan karantina sona erdi

08.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:24
Son dakika haberleri: Zonguldak'ta bir köyde 88 hanede başlatılan karantina sona erdi

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün 88 hanesinde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün 88 hanesinde uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılması ve vatandaşlarla toplumun sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Danışmentli köyünde 26 Şubat'ta karantina uygulaması başlatıldığını anımsattı.

Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çorumluoğlu, "Bugün itibariyle karantina uygulamasına son verildi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı." dedi.

Danışmentli köyünde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla, 26 Şubat'ta 88 hanede karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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