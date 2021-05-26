Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta dün bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta dün bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Birlik Mahallesi'nde dün otomobildeki Ferdi Gebedek ve Sercan K'ye silahla saldırı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin ilk ifadesinde eşi N.K'nin kendisini aldattığı yönünde çıkan iddialar üzerine iki kişiyi vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay

Birlik Mahallesi'nde, dün bir otomobile ateş açılmış, olayda ağır yaralanan otomobildeki Ferdi Gebedek (36) ve Sercan K. (36), sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen Sercan K. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Ferdi Gebedek ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Sercan K. ile kuzen olan A.K'nin, olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşine de ateş ettiği ancak kurşunların isabet etmediği öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz