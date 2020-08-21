Son dakika haberleri! Zonguldak'ta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, yaşamını yitirdi.
21.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:55
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarcık köyünde ikamet eden Mustafa G, aracıyla Murat Çetin'in kullandığı otomobilin önüne keserek tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa G, yanında bulunan bıçakla Çetin'i yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çetin, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Murat G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Kaynak: AA