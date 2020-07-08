Son dakika haberleri: Zonguldak'ta bakım merkezinde engellilere kötü muamele yapıldığına ilişkin dava Son dakika haberi... Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 yıl önce özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamelede bulundukları iddiasıyla 12 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 yıl önce özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamelede bulundukları iddiasıyla 12 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat 2021'e erteledi.

Olay

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2014 yılında özel bir bakım merkezinde yatılı kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddia edilmişti. Bakım merkezi sahibinin de aralarında bulunduğu 12 sanık gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça 12 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA