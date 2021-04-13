Son dakika haberleri: Zonguldak'ta asırlık ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta asırlık ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılıyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Zonguldak'ta asırlık ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılıyor

Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1880'den bu yana kullanılan ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1880'den bu yana kullanılan ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılmaya devam ediyor.

Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde, Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşliyor.

İlçenin pek çok bölgesinden görünen Atatürk rölyefi, yanında yaklaşık 40 metre uzunluğundaki direkte eni 9, yüksekliği 7 metre olan dev Türk bayrağı da dalgalanan Göztepe'de atılan ses bombasının ardından nüfusu 120 bine dayanan ilçede vatandaşlar iftarını açıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, AA muhabirine, 141 yıldır iftar vakitlerinde ilçenin en hakim noktası olan Göztepe'den ses bombası atıldığını söyledi.

Bunun pek çok il ve ilçede yaşanmadığını anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Top sesi yerine ses bombasını tercih ediyoruz. Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin yatırlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde ses bombasını ateşlemek için görevlendirilen zabıta ekiplerimiz gidiyor. Önce dua ediyor ardından da ses bombasını ateşliyor. Ses bombası nedeniyle ilçe merkezi başta olmak üzere bazı beldelerimizde ve köylerimizde de bu ses duyulmaktadır."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini, salgından kurtulmak için ellerin duaya açılacağını anlatan Posbıyık, "İlçemizde de belediye olarak gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızı maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda dikkatli olmaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Mehtap Ar Ece Erken Burak Deniz Merve Dizdar
Spor Arda Turan Mesut Özil Necip Uysal Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Zonguldak'ta asırlık ramazan topu geleneği ses bombasıyla yaşatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:36:52. #1.14#
title